Вратарь «Салавата Юлаева» Ежов заявил, что задумывается о завершении карьеры
Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нового контракта с уфимским клубом и высказался о возможном завершении карьеры.
— Продление контракта не было сложным решением. Другие предложения поступали. Просто я не хотел менять атмосферу. Мне нравится город, тренерский штаб, болельщики. Это было легкое решение. Очень рад, что отыграю здесь еще один, может быть, последний год.
— Последний год?
— Я сказал: может быть.
— Последний год в «Салавате» или вообще?
— Думаю, может быть, последний вообще, но не хочу пока говорить. В жизни всякое бывает. Уже соскучился по семье.
— Это больше семейное чувство, желание побыть больше дома?
— Да. Все началось с ковида. Два года я не видел детей по семь месяцев. Соскучился по ним.
36-летний Ежов играет за «Салават Юлаев» с 2022 года. Ранее он выступал в СКА, «Ладе», «Нефтехимике» и «Витязе».
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