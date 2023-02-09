Гол Хмелевского в овертайме принес «Салавату Юлаеву» победу над «Куньлунем»
«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
В составе победителей забитыми голами отметились нападающие Данил Алалыкин и Артем Пименов.
За «Куньлунь» шайбы забросили форвард Паркер Фу и защитник Зак Лесли.
Автором победного гола в овертайме стал нападающий Александер Хмелевский.
«Салават Юлаев» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке на «Западе» — 48 очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Алалыкин — 9 (Пустозеров), 3:04 — 1:0. Пименов — 4 (Шмелев, Кулемин), 3:57 — 2:0. Фу — 15 (Юрчо, Лесли), 29:47 — 2:1. Лесли — 8 (Юрчо), 58:08 — 2:2. Хмелевский — 22 (Науменков, Кадейкин), 61:40 — 3:2.
Вратари: Ежов — Смит (58:03 — 58:08).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (10+6+12+1) — 18 (7+8+3+0).
Судьи: Овчинников, Щенев.
9 февраля. Уфа. Уфа-Арена. 6287 зрителей.
|9.02
|16:30
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Авангард – ЦСКА
|1 : 2 ОТ
|9.02
|17:00
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Автомобилист – СКА
|2 : 5
|9.02
|17:00
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Металлург – Витязь
|4 : 5 ОТ
|9.02
|17:00
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Сал. Юлаев – Куньлунь
|3 : 2 ОТ
|9.02
|17:00
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Трактор – Динамо Мн
|4 : 3
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:30
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Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|9.02
|19:30
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Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
|19:30
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Сочи – Спартак
|- : -