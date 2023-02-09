Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:22

Гол Хмелевского в овертайме принес «Салавату Юлаеву» победу над «Куньлунем»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В составе победителей забитыми голами отметились нападающие Данил Алалыкин и Артем Пименов.

За «Куньлунь» шайбы забросили форвард Паркер Фу и защитник Зак Лесли.

Автором победного гола в овертайме стал нападающий Александер Хмелевский.

«Салават Юлаев» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке на «Западе» — 48 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Алалыкин — 9 (Пустозеров), 3:04 — 1:0. Пименов — 4 (Шмелев, Кулемин), 3:57 — 2:0. Фу — 15 (Юрчо, Лесли), 29:47 — 2:1. Лесли — 8 (Юрчо), 58:08 — 2:2. Хмелевский — 22 (Науменков, Кадейкин), 61:40 — 3:2.

Вратари: Ежов — Смит (58:03 — 58:08).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (10+6+12+1) — 18 (7+8+3+0).

Судьи: Овчинников, Щенев.

9 февраля. Уфа. Уфа-Арена. 6287 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Салават Юлаев
1
0
Читайте также
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Новая в Третьяковке: почему сменился директор одного из главных музеев страны
Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Медведев призвал увеличить производство вооружения и современных танков
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Авангард» уступил ЦСКА, СКА обыграл «Автомобилист» и другие матчи 9 февраля

«Витязь» обыграл «Металлург» благодаря голу Галузина в овертайме
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
9.02 16:30
Авангард – ЦСКА
 1 : 2 ОТ
9.02 17:00
Автомобилист – СКА
 2 : 5
9.02 17:00
Металлург – Витязь
 4 : 5 ОТ
9.02 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь
 3 : 2 ОТ
9.02 17:00
Трактор – Динамо Мн
 4 : 3
9.02 19:00
Ак Барс – Амур
 - : -
9.02 19:30
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
9.02 19:30
Северсталь – Торпедо
 - : -
9.02 19:30
Сочи – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости