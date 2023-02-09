СКА обыграл «Автомобилист», Хайруллин оформил дубль
«Автомобилист» на домашнем льду проиграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:5.
В составе команды из Екатеринбурга забили Ник Эберт и Патрис Кормье. За клуб из Санкт-Петербурга голами отметились Марат Хайруллин, оформивший дубль, Дмитрий Яшкин, Захар Бардаков и Роман Рукавишников.
СКА лидирует на «Западе» (95 очков). Следующий матч команда проведет 11 февраля против «Авангарда».
«Автомобилист» находится на третьей строчке «Востока» (75 очков) и 11 февраля примет минское «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
Голы: Эберт — 11 (Тарасов, Гуркин), 30:36 — 1:0. Хайруллин — 27 (бол., Яшкин, Ожиганов), 32:51 — 1:1. Кормье — 7 (Макеев, Блэкер), 38:32 — 2:1. Яшкин — 34 (бол., Хайруллин, Ожиганов), 39:59 — 2:2. Бардаков — 6 (Волков), 45:06 — 2:3. Рукавишников — 1 (Бардаков), 49:40 — 2:4. Хайруллин — 28 (п.в., Хуснутдинов), 57:44 — 2:5.
Вратари: Маттссон (57:17 — 57:44) — Николаев.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 33 (11+11+11) — 33 (8+14+11).
Судьи: Гамалей, Наумов.
9 февраля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|45
|17
|95
|2
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|3
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|4
|Торпедо
|60
|39
|21
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|60
|31
|29
|70
|7
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
|8
|Северсталь
|60
|25
|35
|62
|9
|Спартак
|60
|25
|35
|58
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|59
|7
|52
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|61
|35
|26
|79
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|4
|Металлург
|60
|32
|28
|74
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|60
|30
|30
|69
|8
|Амур
|60
|28
|32
|64
|9
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|10
|Нефтехимик
|61
|28
|33
|61
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|1 : 2 ОТ
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|2 : 5
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|4 : 5 ОТ
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
|3 : 2 ОТ
|9.02
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|4 : 3
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:30
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|9.02
|19:30
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -