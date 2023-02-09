СКА обыграл «Автомобилист», Хайруллин оформил дубль

«Автомобилист» на домашнем льду проиграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:5.

В составе команды из Екатеринбурга забили Ник Эберт и Патрис Кормье. За клуб из Санкт-Петербурга голами отметились Марат Хайруллин, оформивший дубль, Дмитрий Яшкин, Захар Бардаков и Роман Рукавишников.

СКА лидирует на «Западе» (95 очков). Следующий матч команда проведет 11 февраля против «Авангарда».

«Автомобилист» находится на третьей строчке «Востока» (75 очков) и 11 февраля примет минское «Динамо».

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Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Голы: Эберт — 11 (Тарасов, Гуркин), 30:36 — 1:0. Хайруллин — 27 (бол., Яшкин, Ожиганов), 32:51 — 1:1. Кормье — 7 (Макеев, Блэкер), 38:32 — 2:1. Яшкин — 34 (бол., Хайруллин, Ожиганов), 39:59 — 2:2. Бардаков — 6 (Волков), 45:06 — 2:3. Рукавишников — 1 (Бардаков), 49:40 — 2:4. Хайруллин — 28 (п.в., Хуснутдинов), 57:44 — 2:5.

Вратари: Маттссон (57:17 — 57:44) — Николаев.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (11+11+11) — 33 (8+14+11).

Судьи: Гамалей, Наумов.

9 февраля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.