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Сегодня, 19:15

СКА обыграл «Автомобилист», Хайруллин оформил дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хоккеисты СКА.
Фото ХК СКА

«Автомобилист» на домашнем льду проиграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:5.

В составе команды из Екатеринбурга забили Ник Эберт и Патрис Кормье. За клуб из Санкт-Петербурга голами отметились Марат Хайруллин, оформивший дубль, Дмитрий Яшкин, Захар Бардаков и Роман Рукавишников.

СКА лидирует на «Западе» (95 очков). Следующий матч команда проведет 11 февраля против «Авангарда».

«Автомобилист» находится на третьей строчке «Востока» (75 очков) и 11 февраля примет минское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Голы: Эберт — 11 (Тарасов, Гуркин), 30:36 — 1:0. Хайруллин — 27 (бол., Яшкин, Ожиганов), 32:51 — 1:1. Кормье — 7 (Макеев, Блэкер), 38:32 — 2:1. Яшкин — 34 (бол., Хайруллин, Ожиганов), 39:59 — 2:2. Бардаков — 6 (Волков), 45:06 — 2:3. Рукавишников — 1 (Бардаков), 49:40 — 2:4. Хайруллин — 28 (п.в., Хуснутдинов), 57:44 — 2:5.

Вратари: Маттссон (57:17 — 57:44) — Николаев.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (11+11+11) — 33 (8+14+11).

Судьи: Гамалей, Наумов.

9 февраля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Марат Хайруллин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
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    Западная конференция И В П О
    1 СКА 62 45 17 95
    2 ЦСКА 61 38 23 84
    3 Локомотив 62 37 25 82
    4 Торпедо 60 39 21 82
    5 Динамо М 60 35 25 79
    6 Витязь 60 31 29 70
    7 Динамо Мн 62 25 37 63
    8 Северсталь 60 25 35 62
    9 Спартак 60 25 35 58
    10 Куньлунь 62 21 41 48
    11 Сочи 59 7 52 23
    Восточная конференция И В П О
    1 Ак Барс 61 35 26 79
    2 Сибирь 61 36 25 78
    3 Автомобилист 60 33 27 75
    4 Металлург 60 32 28 74
    5 Авангард 60 33 27 73
    6 Сал. Юлаев 61 32 29 73
    7 Адмирал 60 30 30 69
    8 Амур 60 28 32 64
    9 Трактор 62 27 35 63
    10 Нефтехимик 61 28 33 61
    11 Барыс 62 26 36 59
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    12.02
    13.02
    14.02
    9.02 16:30
    Авангард – ЦСКА
    		 1 : 2 ОТ
    9.02 17:00
    Автомобилист – СКА
    		 2 : 5
    9.02 17:00
    Металлург – Витязь
    		 4 : 5 ОТ
    9.02 17:00
    Сал. Юлаев – Куньлунь
    		 3 : 2 ОТ
    9.02 17:00
    Трактор – Динамо Мн
    		 4 : 3
    9.02 19:00
    Ак Барс – Амур
    		 - : -
    9.02 19:30
    Нефтехимик – Адмирал
    		 - : -
    9.02 19:30
    Северсталь – Торпедо
    		 - : -
    9.02 19:30
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