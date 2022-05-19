С сезона-2023/24 в КХЛ снизят лимит на легионеров до 3 иностранцев

Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг сообщил, что федерация сократит лимит на легионеров в КХЛ в сезоне-2023/24.

«Лимит на легионеров надо сокращать. В наступающем оставляем этот формат. А через сезон поменяем. Пять иностранцев на предстоящий сезон, три — через сезон.

Все школы взяты из СССР. Рано или поздно справедливость восторжествует. Они поймут, что без сборной России нельзя. Будем работать с вузами. Мы надеемся на их поддержку, где есть кафедры хоккея. Где есть специальность тренера по хоккею. Это несколько вузов. Мы им будем помогать», — сказал Ротенберг.

На данный момент в КХЛ каждая российская команда может заявить не более 5 легионеров на матч. Ограничений по числу хоккеистов в заявке на сезон нет.

Как ранее сообщал «СЭ», в КХЛ могут ограничить число иностранцев в клубах КХЛ до 3.