Вице-президент «Металлурга» заявил, что Лайпсик и Карри продолжат выступать за клуб

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что Брендэн Лайпсик и Джош Карри продолжат играть за клуб.

«У Лайпсика и Карри контракт подписан, и при отъезде домой на отдых они сказали, что приедут и будут играть. Майе думает, ждет предложения. По поводу легионеров, это риск клуба — приедут, не приедут. Все финны, которые были в «Салавате Юлаеве», — народ на них ходил, в этом году у нас на Лайпсика, Майе и Карри народ ходил. Сейчас болельщики спрашивают, приедет ли Майе», — приводит слова Ласькова ТАСС.

В прошедшем сезоне «Металлург» уступил московскому ЦСКА (3-4) в финале Кубка Гагарина.