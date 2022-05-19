Сушинский считает, что «Авангард» не уверен в тренере Рябыкине

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский не понимает, почему омский клуб медлит с подписанием новых игроков.

«Честно говоря, мне не очень понятно, почему «Авангард» медлит с подписанием новичков, — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru. — Также мне непонятно, почему соглашение с новым главным тренером Рябыкиным подписано всего на год. Если клуб доверяет молодому перспективному специалисту, то почему такой короткий срок контракта? Я для себя делаю такой вывод: чтобы дешевле было расстаться. Во всяком случае если бы я был президентом «Авангарда» и был не уверен в тренере, то поступил бы точно так же. Вспомните, мы были уверены в Хартли, поэтому сразу заключили двухлетнее соглашение. А в середине второго сезона еще и продлили контракт на два года. Что же касается Рябыкина, то я уже говорил, что он справится с задачами, если у него будет соответствующий состав. Но мы возвращаемся к началу разговора: а где новички, кем он играть будет?»

Также он прокомментировал слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова о том, что клубу интересен нападающий Дмитрий Яшкин.

«Сто процентов если хоккеист интересен клубу, то генменеджер клуба сам выходит на агента. Но есть те хоккеисты, которые никому не нужны, в такой ситуации их агенты предлагают клиента всем подряд. Но это история явно не про Дмитрия, считаю, что он топовый игрок по меркам КХЛ. Если кто-то с этим не согласен, я готов поспорить. Поэтому я не понимаю слова Волкова. Может, «Авангард» верит в какое-то чудо?» — сказал он.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф омский клуб уступил магнитогорскому «Металлургу» на стадии 1/4 финала.