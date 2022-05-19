Сушинский считает, что «Авангард» не уверен в тренере Рябыкине
Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский не понимает, почему омский клуб медлит с подписанием новых игроков.
«Честно говоря, мне не очень понятно, почему «Авангард» медлит с подписанием новичков, — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru. — Также мне непонятно, почему соглашение с новым главным тренером Рябыкиным подписано всего на год. Если клуб доверяет молодому перспективному специалисту, то почему такой короткий срок контракта? Я для себя делаю такой вывод: чтобы дешевле было расстаться. Во всяком случае если бы я был президентом «Авангарда» и был не уверен в тренере, то поступил бы точно так же. Вспомните, мы были уверены в Хартли, поэтому сразу заключили двухлетнее соглашение. А в середине второго сезона еще и продлили контракт на два года. Что же касается Рябыкина, то я уже говорил, что он справится с задачами, если у него будет соответствующий состав. Но мы возвращаемся к началу разговора: а где новички, кем он играть будет?»
Также он прокомментировал слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова о том, что клубу интересен нападающий Дмитрий Яшкин.
«Сто процентов если хоккеист интересен клубу, то генменеджер клуба сам выходит на агента. Но есть те хоккеисты, которые никому не нужны, в такой ситуации их агенты предлагают клиента всем подряд. Но это история явно не про Дмитрия, считаю, что он топовый игрок по меркам КХЛ. Если кто-то с этим не согласен, я готов поспорить. Поэтому я не понимаю слова Волкова. Может, «Авангард» верит в какое-то чудо?» — сказал он.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф омский клуб уступил магнитогорскому «Металлургу» на стадии 1/4 финала.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4