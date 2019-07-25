"С первой дракой межсезонья". Потасовка на матче "Адмирал" - "Амур"

"Адмирал" одержал победу над "Амуром" (1:0) в товарищеском матче. Официальный Twitter КХЛ опубликовал видео драки с участием канадского защитника хозяев Шона Лалонда и игрока гостей Валерия Васильева.

Спортсмены потолкали друг друга клюшками и скинули краги. Драка продолжалась недолго, судьям удалось вмешаться.

"С первой дракой межсезонья, дамы и господа", - подписала видео КХЛ.

"Адмирал" обыграл "Амур" в товарищеском матче во Владивостоке