КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«С нынешним потолком не получим сильных иностранцев». Мнение агента

05:28
Теги:

Агент Шуми Бабаев поделился мнением о потолке зарплат на следующий сезон. Он составляет 900 миллионов рублей.

— Потолок обязательно нужно увеличить, чтобы мы в это время получили хороших игроков, — цитируют Бабаева «Известия». -Курс рубля сильно изменился, и в этих условиях с нынешним потолком мы не получим в нашу лигу сильных иностранцев и не удержим ребят, которые смотрят в сторону НХЛ. Что касается «пола» зарплат, то сейчас трудное время, поэтому в этом году я бы его не трогал и оставил, как он есть — 270 миллионов рублей. А в будущем пересмотрел бы в сторону увеличения — на 10%.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1004768/aleksei-fomin/probit-pol-gotovy-li-kluby-kkhl-k-minimalnoi-planke-zarplat

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир