«С нынешним потолком не получим сильных иностранцев». Мнение агента
05:28
Агент Шуми Бабаев поделился мнением о потолке зарплат на следующий сезон. Он составляет 900 миллионов рублей.
— Потолок обязательно нужно увеличить, чтобы мы в это время получили хороших игроков, — цитируют Бабаева «Известия». -Курс рубля сильно изменился, и в этих условиях с нынешним потолком мы не получим в нашу лигу сильных иностранцев и не удержим ребят, которые смотрят в сторону НХЛ. Что касается «пола» зарплат, то сейчас трудное время, поэтому в этом году я бы его не трогал и оставил, как он есть — 270 миллионов рублей. А в будущем пересмотрел бы в сторону увеличения — на 10%.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1004768/aleksei-fomin/probit-pol-gotovy-li-kluby-kkhl-k-minimalnoi-planke-zarplat