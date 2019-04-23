Рыбин покинул "Салават Юлаев"

Нападающий Максим Рыбин покинул "Салавата Юлаева" по истечению срока контракта, информирует пресс-служба клуба.

Напомним, что минувший сезон 37-летний форвард начинал в "Северстали". В 40 играх регулярного чемпионата КХЛ Рыбин набрал 6 (2+4) очков. За "Салават" в 17 матчах нападающий отдал пять голевых передач. В 11 играх плей-офф на счету игрока 1 (1+0) очко. Показатель полезности хоккеиста за сезон составил "-15".

– Нападающий Максим Рыбин покидает "Салават" по истечению контракта. Наш клуб благодарит форварда за профессионализм и характер, проявленный им в матчах, самоотверженную игру в каждом игровом эпизоде и желает ему дальнейших успехов в карьере, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

⚡Нападающий Максим Рыбин покидает #HCSalavat по истечению контракта. Наш клуб благодарит форварда за профессионализм и характер, проявленный им в матчах, самоотверженную игру в каждом игровом эпизоде и желает ему дальнейших успехов в карьере⚡ pic.twitter.com/DWC5Ufj9C7 – ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 23 апреля 2019 г.

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