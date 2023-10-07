Рукавишников: «Спартак» должен быть выше в турнирной таблице»
Защитник «Спартака» Роман Рукавишников не знает, в чем причина нестабильности команды в первый месяц.
«Трудно сказать. Мы и по ходу отдельных матчей выступаем нестабильно. Например, последнее поражение от «Локомотива» (2:4), если взять. Играли по сути 20 минут, а потом начали допускать вальяжность, которая привела к пропущенным шайбам. Мы сами проиграли этот матч. Надо собираться и нельзя проводить так концовку, если хотим постоянно выигрывать. И каждому необходимо смотреть в зеркало и думать, что он может сделать, чтобы улучшить свою игру.
Скажу так: мы должны быть выше в турнирной таблице. С потенциалом нашей команды мы находимся не на своем месте. Мы должны играть лучше. И больше матчей доводить до победы», — цитируют «Известия» Рукавишникова.
«Спартак» с 16 очками идет пятым в Западной конференции КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|11
|5
|25
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Лада
|16
|8
|8
|20
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|5
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|6
|Авангард
|13
|7
|6
|16
|7
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|8
|Сал. Юлаев
|14
|7
|7
|14
|9
|Адмирал
|13
|5
|8
|12
|10
|Амур
|13
|4
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
|Сочи
|14
|10
|4
|20
|4
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|СКА
|14
|7
|7
|14
|9
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|10
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|7.10
|13:00
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|7.10
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|7.10
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|7.10
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -