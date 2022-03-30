Российский хоккеист рассказал, как присел со штангой своего веса более 100 раз

Защитник Виталий Меньшиков рассказал о приседании со штангой во время сборов «Сибири» в 2015 году.

— Мне рассказывали, что вы приседали со своим весом под 100 раз. Это правда?

— Да, было такое в мой второй сезон в «Сибири», когда я пришел после высшей лиги. У Андрея Скабелки был тест: сделать максимальное количество раз жим лежа и присесть со своим весом. По-моему, сделал 108 раз. Правда, потом без ног был две недели. Это больше не на физическую подготовку, а на характер, как я это понимаю сейчас. Чтобы игрок показал, что готов терпеть. Минимума не было. Надо показать максимум. Думаю, все делали раз по 40, кто-то — 30, у кого колени больные, — сказал Меньшиков «СЭ».

32-летний Меньшиков в текущем сезоне провел 6 матчей за «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.