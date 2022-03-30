Российский защитник рассказал о самой запоминающейся драке в его жизни
Защитник Виталий Меньшиков рассказал в интервью «СЭ» об особенностях хоккейных драк и самом запомнившемся бое в карьере — против коллеги из «Барыса» Дамира Рыспаева.
— В хоккее были тренеры, которые запрещали драться?
— Нет. Все зависит от ситуации, когда надо показать характер. Никто не запрещал, если это не навредит результату.
— Пересматривали свои драки?
— Конечно, в том числе с тренером по боксу, делали выводы. Анализ помогает становиться лучше. Как хоккей пересматривают ради нюансов, так и драки.
— Самая запоминающаяся драка — с Дамиром Рыспаевым?
— Да, серьезный соперник. Мы крупно выигрывали, шли последние минуты. Думал: какой смысл ему драться? Но драка получилась интересная.
— Тяжело было справиться с ним?
— Да, крепкий парень. К слову, после той драки у меня появилось больше игрового времени в «Сибири», добавилось уважения. Переломная драка по хоккейным меркам.
— Есть ли хоккеист, с которым вы бы не стали драться ни при каких условиях?
— Нет. Зависит от ситуации на льду. Если ты видишь, что человек превосходит тебя в драке, тогда схвати его, повали.
— Чувствовали, что некоторые соперники побаиваются вас на льду и избегают стыков?
— Конечно. Это чувствуется, даже если это не показывают явно.
— Какие-то комичные истории были, когда игрок предлагал драться, но соскакивал, увидев, что рядом с ним Меньшиков?
— Думаю, если игрок предлагает драться, он видит, кто перед ним. Другое дело, что некоторые провоцируют тебя, чтобы ты скинул краги, а сами не ввязываются в драку. Такое практикуется в том числе в плей-офф.
— Вы попадались на такое?
— Давно. Один раз меня спровоцировали, я ответил и получил удаление. После этого проанализировал момент, пообщался с тренером и реагировал с холодной головой. Все приходит через опыт. Понимаешь, как действовать в таких ситуациях, не кидаешься, как молодой. Ситуация, чтобы ответить на провокацию, всегда найдется. Применить чистый силовой прием, жестко сыграть на своем пятаке, чтобы у нападающего не было желания туда приезжать, — сказал Меньшиков «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -