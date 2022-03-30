Российский защитник рассказал о самой запоминающейся драке в его жизни

Защитник Виталий Меньшиков рассказал в интервью «СЭ» об особенностях хоккейных драк и самом запомнившемся бое в карьере — против коллеги из «Барыса» Дамира Рыспаева.

— В хоккее были тренеры, которые запрещали драться?

— Нет. Все зависит от ситуации, когда надо показать характер. Никто не запрещал, если это не навредит результату.

— Пересматривали свои драки?

— Конечно, в том числе с тренером по боксу, делали выводы. Анализ помогает становиться лучше. Как хоккей пересматривают ради нюансов, так и драки.

— Самая запоминающаяся драка — с Дамиром Рыспаевым?

— Да, серьезный соперник. Мы крупно выигрывали, шли последние минуты. Думал: какой смысл ему драться? Но драка получилась интересная.

— Тяжело было справиться с ним?

— Да, крепкий парень. К слову, после той драки у меня появилось больше игрового времени в «Сибири», добавилось уважения. Переломная драка по хоккейным меркам.

— Есть ли хоккеист, с которым вы бы не стали драться ни при каких условиях?

— Нет. Зависит от ситуации на льду. Если ты видишь, что человек превосходит тебя в драке, тогда схвати его, повали.

— Чувствовали, что некоторые соперники побаиваются вас на льду и избегают стыков?

— Конечно. Это чувствуется, даже если это не показывают явно.

— Какие-то комичные истории были, когда игрок предлагал драться, но соскакивал, увидев, что рядом с ним Меньшиков?

— Думаю, если игрок предлагает драться, он видит, кто перед ним. Другое дело, что некоторые провоцируют тебя, чтобы ты скинул краги, а сами не ввязываются в драку. Такое практикуется в том числе в плей-офф.

— Вы попадались на такое?

— Давно. Один раз меня спровоцировали, я ответил и получил удаление. После этого проанализировал момент, пообщался с тренером и реагировал с холодной головой. Все приходит через опыт. Понимаешь, как действовать в таких ситуациях, не кидаешься, как молодой. Ситуация, чтобы ответить на провокацию, всегда найдется. Применить чистый силовой прием, жестко сыграть на своем пятаке, чтобы у нападающего не было желания туда приезжать, — сказал Меньшиков «СЭ».