Канадский форвард «Витязя» Одетт расторг контракт с клубом. Ехать в Россию ему не разрешил отец

По данным «СЭ», нападающий Даниэль Одетт расторг контракт с «Витязем» по собственной инициативе.

Ранее канадец подписал новое соглашение с клубом, но сейчас отказался ехать в Россию. По нашей информации, это решение он принял под влиянием отца.

На счету 26-летнего Одетта 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он забросил 17 шайб и отдал 22 голевые передачи при показателе полезности «-5».

Концовку сезона-2021/22 Одетт провел в шведском клубе «Эребру», сыграв 18 матчей, набрав в них 9 (2+7) очков при полезности «-2».