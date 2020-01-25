Рижское «Динамо» потерпело шестое поражение подряд, уступив «Адмиралу»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в серии послематчевых буллитов обыграл рижское «Динамо» на выезде. Рижская команда потерпела шестое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Вихарев — 15 (Лалонд), 3:41 — 0:1. Дялога — 1 (Мейя), 53:10 — 1:1.

Победный буллит: Бакош.

Вратари: Салак — Красоткин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (7+13+12+4) — 37 (13+11+11+2).

Судьи: Гофман, Раминг.

25 января. Рига. «Арена Рига».