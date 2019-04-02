"Республика наносит ответный удар". Красочный перфоманс фанатов "Салавата"

Болельщики "Салавата Юлаева" подготовили оригинальный перфоманс к третьему матчу финальной серии Восточной конференции КХЛ против "Авангарда". Они нарисовали баннер в стиле фантастической киноэпопеи "Звездные войны".
- Республика наносит ответный удар, - сообщается на баннере, который носит название "Восточные войны. Эпизод 3".
Начинаем #АВГСЮЛ 🤜🔥🤛 #КубокГагарина 🏆 pic.twitter.com/8iXp7WriSj– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 2 апреля 2019 г.
Напомним, счет в серии составляет 2-0 (4:3 ОТ, 4:1) в пользу "Авангарда".
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