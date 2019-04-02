"Республика наносит ответный удар". Красочный перфоманс фанатов "Салавата"

Болельщики "Салавата Юлаева" подготовили оригинальный перфоманс к третьему матчу финальной серии Восточной конференции КХЛ против "Авангарда". Они нарисовали баннер в стиле фантастической киноэпопеи "Звездные войны".

- Республика наносит ответный удар, - сообщается на баннере, который носит название "Восточные войны. Эпизод 3".

Напомним, счет в серии составляет 2-0 (4:3 ОТ, 4:1) в пользу "Авангарда".

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