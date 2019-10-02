Экс-главный тренер сборной Финляндии и наставник «Берна» Юкка Ялонен является основным кандидатом на должность главного тренера «Локомотива», сообщает РБК. Ярославцы после восьми стартовых матчей отправили в оставку Крэйга Мактавиша, а исполняющим обязанности главного тренера стал спортивный директор клуба Александр Ардашев.

C 2014 по 2016 год Ялонен возглавлял сборную Финляндии. В КХЛ 59-летний финский специалист тренировал нижегородское «Торпедо» и пражский «Лев», с которым дошел до финала Кубка Гагарина.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков