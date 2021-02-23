Разин: «В плей-офф с такой игрой нам делать нечего»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин раскритиковал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:3)

— Нас хватило сегодня минут на пять-семь, когда мы играли в чужой зоне, создавали моменты. Потом на первый план все-таки вышло качество передач, которое у нас сегодня просто отсутствовало. В отличие от ЦСКА, — цитирует тренера сайт «Северстали». — Все в клюшечку, все точно. За счет этого и скорости у соперника были больше, мы больше бегали без шайбы, тратили больше сил. К сожалению, те моменты, которые мы создали, не забили, не зацепились. Есть время исправить. Конечно, с такой игрой не хочется входить в плей-офф. Будем разговаривать. Будем тренироваться.

— Команда попала в восьмерку. Сейчас осталось два матча. Как будет идти подготовка? Основной упор будет делаться на плей-офф или на эти матчи тоже?

— Сами игры — и есть подготовка к плей-офф. Мы нагрузили ребят в перерыве, сейчас потихоньку отходим от этого. Игру наоборот надо искать, не надо терять. Сегодня, к сожалению, у нас очень много выпало из игрового ритма ребят. В этих двух играх хотелось бы, чтобы они нашли свою игру. В плей-офф с такой игрой, как сегодня, нам делать нечего. Хочется в плей-офф подольше задержаться.