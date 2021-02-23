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Никитин — о победе над «Северсталью»: «Очень долго счет держался на тоненького»

20:46
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:0).

«В целом, игра была ровной. Очень долго счет держался на тоненького. Вовремя забили, и это дало нам преимущество, осталось ловить соперника на контратаках. Соперник хороший сезон проводит, поэтому к нему серьезно готовились.

Какие задачи на этой стадии перед плей-офф? Осталось всего две игры. Оттачиваем все моменты без исключения», — цитирует Никитина сайт ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/severstal_cherepovets_tsska_poslematchevaya_press_konferentsiya_23_02_2021_Severstal_CSKA/

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