Никитин — о победе над «Северсталью»: «Очень долго счет держался на тоненького»
20:46
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:0).
«В целом, игра была ровной. Очень долго счет держался на тоненького. Вовремя забили, и это дало нам преимущество, осталось ловить соперника на контратаках. Соперник хороший сезон проводит, поэтому к нему серьезно готовились.
Какие задачи на этой стадии перед плей-офф? Осталось всего две игры. Оттачиваем все моменты без исключения», — цитирует Никитина сайт ЦСКА.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/severstal_cherepovets_tsska_poslematchevaya_press_konferentsiya_23_02_2021_Severstal_CSKA/
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