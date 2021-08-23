Главный тренер «Трактора» подвел итоги матча с «Локомотивом» (3:0) на Кубке губернатора Челябинской области.

— Идет подготовка к сезону. После турнира в Сочи команда находится под нагрузкой — видно, что нам не хватает свежести. Есть брак в передачах, но это все объяснимо. Побеждать всегда приятно, но на этом этапе мы ищем связки и сочетания. К сожалению, у нас не получается сыграть ни одного матча в оптимальном составе: поначалу кто-то из-за травм выпадал, сейчас два человека уехали в сборную Беларуси. До начала регулярки будем работать и над тактическими моментами, и над индивидуальными.

В третьем периоде мы решили поберечь получившего травму Владимира Ткачева, но завтра он пройдет дополнительное обследование. Пока не могу сказать что-то более конкретное по его состоянию.

Планируем, что Томаш Гика сыграет в турнире. Вряд ли он выйдет в следующем матче. Если все будет хорошо, он сыграет против «Автомобилиста». Планируем, что он вновь будет выходить в связке с Седлаком, но намерены пробовать и другие варианты.

Возможно, сыграет один из матчей Эмиль Гарипов, но будем отталкиваться от его состояния. Если не он, то наверняка время получит кто-то из молодых вратарей.

Впечатления от дебюта Потапова положительные — знаем его сильные стороны. Он получил повреждение на предсезонке и тренировался по индивидуальной программе, но, как и все, он сейчас под нагрузкой, — сказал тренер.