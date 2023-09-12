Рашевский: «Вышли на матч с «Барысом» неготовыми, подсели в физическом плане»

Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3 ОТ).

«Ничего необычного не произошло. Мы сами вышли неготовыми, подсели в физическом плане. У нас плотный график. Не размялись до конца, не находились в игровом тонусе в начале матча. Потом уже разбегались, в третьем периоде выглядели лучше. А когда проигрываешь и нечего терять, то становишься опаснее. На этом мы и сыграли, полезли на ворота, стали зарабатывать удаления, и наши иностранные мастера все решили», — приводит слова Рашевского официальный сайт КХЛ.

«Динамо» набрало 6 очков и поднялось на третье место в Западной Конференции. «Барыс» с 3 очками идет на 11-м месте «Востока».