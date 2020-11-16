Форвард «Металлурга» Николай Прохоркин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3).

«Мы тяжело вкатывались в игру, первые два периода это показали, были большие проблемы с атакой. В третьем периоде пересмотрели игру и начали играть так, как действовали до всех неразберих с болезнями. Поздно включились, сами виноваты. Проблема в уверенности игроков. Мы много бросков сделали, шайба не заходит, как раньше — уверенность пропадает, и происходит то, что произошло сегодня», — приводит слова Прохоркина официальный сайт КХЛ.