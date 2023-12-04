Прибыльский: «Мог уйти в другой клуб, потому что проводил не так много матчей в «Динамо»»
Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский рассказал, что в межсезонье мог покинуть команду.
«Я родился в Москве, не очень хотелось бы менять местоположение, но тут не это главное. Для меня «Динамо» вообще родной клуб, и поэтому мне хочется именно здесь доказать свою состоятельность, а не где-то там. Да, была пограничная ситуация, что мог уйти в другой клуб. Особо какой-то конкретики не было. Хотелось что-то поменять: матчей не так много проводил здесь. Но сейчас так сложилось, что пока все идет хорошо», — приводит Metaratings.ru слова Прибыльского.
Прибыльский дебютировал в КХЛ в составе «Динамо» в сезоне-2018/19. Всего 22-летний хоккеист провел 97 матчей за московский клуб, в которых набрал 6 (1+5) очков.
«Динамо» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 38 играх.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|39
|25
|14
|55
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Ак Барс
|38
|23
|15
|48
|4
|Лада
|39
|20
|19
|48
|5
|Сал. Юлаев
|37
|23
|14
|47
|6
|Трактор
|38
|20
|18
|44
|7
|Автомобилист
|39
|19
|20
|42
|8
|Сибирь
|39
|17
|22
|41
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|38
|14
|24
|36
|11
|Барыс
|38
|12
|26
|31
|12
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|38
|25
|13
|53
|2
|Спартак
|39
|24
|15
|52
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|СКА
|37
|24
|13
|48
|5
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|6
|ЦСКА
|37
|20
|17
|42
|7
|Северсталь
|37
|16
|21
|38
|8
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|36
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Сочи
|38
|14
|24
|31
|11
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|4.12
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -