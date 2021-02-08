Президент КХЛ оценил возможность возвращения «Адмирала» в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил возможность возвращения «Адмирала» в лигу в следующем сезоне.

— Нынешний чемпионат подходит к завершающей стадии, и в это же время начинается работа на будущее. Ведутся ли переговоры по возвращению «Адмирала» в состав числа участников в сезоне-2021/2022?

— Лига находится на связи с руководством клуба. Мы ждем возвращения «Адмирала» в следующем сезоне. Во Владивостоке понимают, что необходимо сделать и какие документы предоставить. В данном случае все должно быть выполнено согласно регламенту, ждем от клуба дальнейших действий, — цитирует Морозова сайт КХЛ.

«Адмирал» пропускает сезон-2020/21 в связи с приостановкой финансирования.