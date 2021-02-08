Подколзин установил рекорд для молодых игроков СКА

Нападающий СКА Василий Подколзин установил рекорд для молодых хоккеистов клуба. Форвард отметился шайбой в ворота «Йокерита» (3:2) во вчерашней игре регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом, он достиг отметки в 22 (8+14) очка в составе СКА в КХЛ. Это лучший результат для игроков, не достигших 20 лет.

По окончании прошлого сезона лучший результат принадлежал Кириллу Марченко и равнялся 21 (10+11) баллу, которые он набрал за регулярный чемпионат и плей-офф.

Марченко установил рекорд в 19 лет 7 месяцев и 13 дней. Подколзин побил его достижение в 19 лет 7 месяцев и 14 дней.

За всю российскую историю только два армейца, кроме Марченко и Подколзина, набирали 20 и более очков в играх чемпионатов страны в возрасте до 20 лет — это Максим Сушинский с 20 (11+9) баллами и рекордсмен в данной номинации Егор Михайлов — 37 (22+15) очков.