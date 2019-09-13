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Предыгровое шоу перенесли на первый перерыв матча СКА — ЦСКА из-за пожара на электростанции

20:40
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В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимает ЦСКА. Перед игрой произошел пожар на электростанции, которая питает стадион армейцев.

Питание к началу встречи было восстановлено, однако предыгровое шоу было перенесено на первый перерыв между периодами. (Игорь Еронко)

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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