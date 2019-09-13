В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимает ЦСКА. Перед игрой произошел пожар на электростанции, которая питает стадион армейцев.

Питание к началу встречи было восстановлено, однако предыгровое шоу было перенесено на первый перерыв между периодами. (Игорь Еронко)

Подстанция загорелась, поэтому предматчевое шоу со специальными браслетами (раздали всем зрителям) показали только перед вторым периодом. Очень круто pic.twitter.com/5lfKrhPFTr — Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) September 13, 2019

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