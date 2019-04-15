Председатель правления "Авангарда" Крылов поздравил с днем рождения Ковальчука

Председатель Совета директоров "Авангарда" Александр Крылов поздравил с днем рождения нападающего "Лос-Анджелеса" и сборной России Илью Ковальчука. Сегодня олимпийскому чемпиону исполнилось 36 лет.

– В современном хоккее с каждым годом становится все сложнее удивлять поклонников этого вида спорта – и как же здорово, что в рядах российских игроков есть человек, который способен это делать, – приводит слова Крылова официальная страница "Авангарда" в ВК. – Удивлять своей игрой, восхищать целеустремленностью и быть готовым биться за свою страну, за Родину – в любой ситуации. Стоит вспомнить хотя бы 2008 год, такую важную победу на чемпионате мира в Квебеке и ваш гол, который стал отправной точкой в возвращении нашего хоккея на прежние мировые вершины. Эта преданность своей стране – пример для всех новых поколений игроков.



Ваши достижения в хоккее известны всем, но личное знакомство позволяет мне говорить о человеческих качествах, которыми можно гордиться. Человек, всегда готовый прийти на помощь, верный друг, любящий муж, замечательный отец – и настоящий лидер, как на ледовой площадке, так и в жизни.



В вашем активе уже есть немало достойных наград, но хочется пожелать, чтобы в нем были все титулы, о которых вы мечтаете. Пусть обстоятельства складываются удачно, а если нет – будут силы их преодолеть. "Никогда не сдаваться" – ваш девиз в любой жизненной ситуации. Успехов, счастья и семейного благополучия! С днем рождения!