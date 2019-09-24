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Потехин расторг контракт с «Куньлунем» и вернулся в «Металлург»

12:47
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«Куньлунь» расторг контракт с нападающим Богданом Потехиным. 27-летний форвард вернулся в «Металлург», сообщает Twitter КХЛ.

Соглашение Потехина с магнитогорским клубом рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

В нынешнем сезоне Потехин не сыграл ни одного матча. В сезоне-2018/19 хоккеист выступал за «Витязь» и «Амур». В 39 матчах он набрал 7 (2+5) очков.

Отметим, что нападающий уже играл за «Магнитку» с 2010 по 2017 год.

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