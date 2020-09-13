Вратарь магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора ответил на вопросы журналистов после домашней победы над нижегородским «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Пятиматчевой домашней серии можно быть довольным, — отметил Олкинуора. — Сегодня понравилось, как сыграла защита. Выносили шайбы, форварды помогали в обороне. Поэтому так хорошо сработало меньшинство. И у нападающих получился неплохой день с точки зрения голов.

Матч с «Авангардом»? Конечно, ни один вратарь не хочет уходить посреди матча — хочется доработать его до конца. Но иногда такие вещи случаются. Поэтому вратарю важно иметь короткую память, чтобы на следующий матч выходить, забыв обо всем, как будто ничего и не произошло.

Много удалений? Мне кажется, это не совсем так. Возможно, количество удалений связано с тем, что команда бьется. Поэтому и нарушают правила. Я просто фокусируюсь, чтобы в любой расстановке делать свою работу. (Михаил Скрыль)