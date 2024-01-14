Плющев заявил о готовности помочь «Спартаку» после 6 поражений подряд: «Проблемы достаточно серьезные»
Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение «Спартака» от «Металлурга» (2:6) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
Красно-белые проиграли в шестой раз подряд.
«Наверное, есть причины, по которым «Спартак» проигрывает, но освещать их я не буду. Если руководству «Спартака» будет интересно, я могу им осветить. Проблемы достаточно серьезные. Я не знаю, кто и как выставляет состав. Чтобы что-то предвидеть, надо предвосхищать события. Я не могу этого сделать, потому что я не в курсе внутренней кухни команды», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.
«Спартак» находится на четвертой строчке таблицы Западной конференции с 67 очками в 52 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|52
|34
|18
|74
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|50
|31
|19
|65
|4
|Автомобилист
|52
|28
|24
|62
|5
|Трактор
|51
|28
|23
|61
|6
|Лада
|52
|25
|27
|61
|7
|Ак Барс
|49
|28
|21
|58
|8
|Сибирь
|52
|23
|29
|55
|9
|Нефтехимик
|51
|21
|30
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Адмирал
|50
|15
|35
|41
|12
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|2
|Локомотив
|49
|33
|16
|70
|3
|СКА
|50
|33
|17
|68
|4
|Спартак
|52
|30
|22
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|49
|24
|25
|55
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
Результаты / календарь
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
|14.01
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|5 : 2
|14.01
|14:00
|
Куньлунь РС – Сал. Юлаев
|3 : 5
|14.01
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|14.01
|17:00
|
Северсталь – СКА
|3 : 2
|14.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|14.01
|17:10
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -
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