Плющев считает, что «Авангард» закончит серию с «Ладой» в следующем матче

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» победу «Лады» над «Авангардом» (4:1, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Лада» не сможет выиграть эту серию. Я думаю, что «Авангард» закроет эту серию в следующем матче у себя дома при переполненных трибунах, и на этом все закончится. Сможет ли «Авангард» дойти до финала? Сейчас уровень команд настолько подровнялся, что сказать о том, кто явный лидер, я бы не отважился», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Лада» сократила отставание в серии — 1-3. Следующая игра между командами состоится 9 марта в Омске. Серия продлится до четырех побед.