Канарейкин отреагировал на слухи о том, что он повлиял на увольнение Вайсфельда из «Атланта»

Бывший главный тренер «Атланта» Федор Канарейкин отреагировал на слухи о том, что он повлиял на увольнение Леонида Вайсфельда с поста генерального менеджера команды в ноябре 2009 года.

«Считаю, что никакого конфликта с Вайсфельдом у меня не было. Просто человек после увольнения из «Атланта» начал рассказывать журналистам какую-то ерунду, приводить несуществующие примеры. Канарейкин — это тренер! И в первую и в последнюю очередь! Я никогда не имел и не буду иметь отношения к бюджету клуба или каким-то контрактам. Никогда!

Я — амбициозный человек и, наверное, не особо комфортный. За словом в карман не лезу. Но у меня есть своя позиция, и я ее никогда не меняю. Ни перед кем! Я ее завоевываю, держусь за нее, это моя линия жизни. Не знаю уж, хорошая она или плохая — не мне судить. Но я никогда не давал заднюю, ни игроком, ни тренером. Ни одного раза! И при этом ни разу не атаковал первым! Никого! И любые конфликтные ситуации, которые встречались в моей карьере, были нарывом, на который нормальный человек должен реагировать», — приводит Betonmobile слова Канарейкина.

Канарейкин возглавлял «Атлант» с 2008 по 2009 год. Вместе с командой он доходил до второго раунда плей-офф КХЛ в сезоне-2008/09, в котором проиграл магнитогорскому «Металлургу» (счет в серии — 1-3).