Плющев предположил, что Войнов и Шипачев были неудовлетворены зарплатами в «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника Вячеслава Войнова и форварда Вадима Шипачева из «Динамо» в «Ак Барс».

«Думаю, в первую очередь игроки, видимо, были не совсем удовлетворены этим сезоном, может быть, еще чем-то, например, заработными платами и тому подобное. Они пошли к тому тренеру, которого знают и с которым работали в сборной. Знарок знает их, они знают его. Он, видимо, рассчитывает на этих ребят, чтобы они ему помогли решить те задачи, которые стоят перед ним в следующем сезоне. И они, зная его требования, идут туда, где им будет комфортно по игре, отношениям и всему прочему.

Не знаю, какие причины вызваны уходом из «Динамо», поэтому гадать не собираюсь. Но то, что они идут под своего тренера, которого они знают и рассчитывают на него, а он на них — это вполне нормальное явление", — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Контракты с игроками действуют до конца сезона-2023/24 и 2022/23 соответственно.

35-летний Шипачев в прошлом сезоне провел 59 матчей за «Динамо» набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».

На счету 32-летнего Войнова за бело-голубых в прошедшем сезоне — 51 игра и 41 (10+31) очко при показателе полезности «-6».