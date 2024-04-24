Плющев отметил, что возможная победа «Локомотива» в четвертом матче с «Металлургом» не спасет команду

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что ожидает победы «Локомотива» над «Металлургом» в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

«Перед своими болельщиками «Локомотив» должен выложиться не на 100, а на все 250%, чтобы как-то реабилитировать себя в этой серии. Я думаю, что «Локо» поборется за четвертую игру серии, но она их не спасет. Поэтому тяжелая игра для «Локомотива», и поэтому нет удачи у чужих ворот», — цитирует Плющева LiveResult.

Четвертый матч финальной серии проходит 24 апреля в Ярославле. После первого периода «Локомотив» ведет 1:0. В серии до четырех побед счет на данный момент в пользу «Магнитки» — 3-0.