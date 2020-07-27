КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Плей-офф НХЛ стартует только сейчас — вот тому подтверждение». Хартли — о большом влиянии коронавируса на хоккей

18:36
Теги:

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на хоккейный сезон.

— Мы говорим о мировой катастрофе, о пандемии, — приводит слова Хартли официальный сайт клуба. — Она никак не связана с хоккеем, но, естественно, оказывает влияние на наш клуб, как и на любой другой клуб в мире. Плей-офф НХЛ стартует только сейчас — вот тому подтверждение. Нам нужно сохранять позитивный настрой, следовать рекомендациям медиков. Надеюсь, решение этой проблемы будет вскоре найдено.

— Насколько коронавирус влияет на подготовку команды к сезону? Может так случиться, что к началу сезона многие команды подойдут в разной физической и тактической готовности?

— Сейчас для нас главное, чтобы все были здоровы. Это задача номер один. Безусловно, какие-то команды будут лучше подготовлены, чем другие. Но сезон очень длинный, в этом и заключается красота хоккея. Это марафон, есть время нагнать, и главное — это быть готовым к плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/39273/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1352
Все опросы
Кто выиграет Кубок Гагарина-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир