Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на хоккейный сезон.

— Мы говорим о мировой катастрофе, о пандемии, — приводит слова Хартли официальный сайт клуба. — Она никак не связана с хоккеем, но, естественно, оказывает влияние на наш клуб, как и на любой другой клуб в мире. Плей-офф НХЛ стартует только сейчас — вот тому подтверждение. Нам нужно сохранять позитивный настрой, следовать рекомендациям медиков. Надеюсь, решение этой проблемы будет вскоре найдено.

— Насколько коронавирус влияет на подготовку команды к сезону? Может так случиться, что к началу сезона многие команды подойдут в разной физической и тактической готовности?

— Сейчас для нас главное, чтобы все были здоровы. Это задача номер один. Безусловно, какие-то команды будут лучше подготовлены, чем другие. Но сезон очень длинный, в этом и заключается красота хоккея. Это марафон, есть время нагнать, и главное — это быть готовым к плей-офф.