Главный тренер Билл Питерс «Автомобилист» подвел итоги серии с «Авангардом» (1-4).

— Это была очень равная серия. Конечно, нам нужно было выигрывать в двух домашних матчах, но мы победили только в одном. Большинство соперника показало, насколько оно опасно — «Авангард» прекрасно пользовался им по ходу этой серии.

— Согласны, что концовка четвертого матча серии психологически убила «Автомобилист»?

— Мы должны были выигрывать второй домашний матч — до тех двух удалений игра была нашей. Сегодня мы опять же смотрелись неплохо и при счете 2:1 у нас был отличный момент, когда мы вышли «2 в 1» и шайба перескочила через клюшку Павла Дацюка, но вместо опасной атаки мы получили контратаку, которую соперник реализовал. «Авангард» ловко и быстро наказал нас — это был решающий момент.

— «Автомобилист» выпустил после четвертого матча выпустил резонансный текст о судействе. Считаете ли, что это была последняя точка и ваш клуб этим признался в своем поражении.

— Несомненный факт то, что судейство в любом случае повлияло на результат прошлой игры. Наша организация так отреагировала. Это мнение, которое она решила озвучить.

— Можно ли сказать, что этот сезон был самым необычным в вашей карьере?

— КХЛ — отличная лига с большим количеством отличных игроков, потрясающих тренеров и отличных яростных болельщиков. Конечно, это был непростой сезон для всех, кто принимал в нем участие. Особенно для иностранных игроков, которые на протяжении всего сезона не виделись с семьями. Я надеюсь, что весь мир сможет преодолеть пандемию и следующий сезон станет более нормальным в человеческом понимании. Я по-прежнему очень хочу увидеть такие отличные города, как Рига и Хельсинки, где нам нельзя было выходить из гостиницы. Насколько я знаю и насколько мне говорили знающие люди, лига становится лучше год от года. С нетерпением жду следующий сезон.

(Иван Богун)