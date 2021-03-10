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Дацюк рассказал о том, планирует ли продолжить игровую карьеру

22:45
Павел Дацюк. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Павел Дацюк. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк ответил на вопрос о том, собирается ли он продолжать игровую карьеру.

«Где поставить запятую во фразе «Уйти нельзя остаться»? Не знаю, где хотите там и ставьте. Я пока ничего не придумал. Буду думать о продолжении карьеры в межсезонье», — заявил Дацюк.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ 42-летний Дацюк в 51 игре набрал 35 (12+31) очков. В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.

(Иван Богун)

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