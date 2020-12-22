Петьков считает, что «Сочи» проспал первый период матча с «Динамо»

Форвард «Сочи» Кирилл Петьков критически высказался об игре своей команды в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (6:5 ОТ).

«Проспали первый период, потом смогли собраться и выиграли игру — это здорово, — цитирует хоккеиста официальный сайт «Сочи». — Спасибо тренерам, что доверяют, стараюсь оправдывать их доверие.

Это была тренерская установка перед игрой — лезть на ворота. Не важно кто играет в воротах, кстати, я считаю, что молодой вратарь (Бруно Бруверис — Прим. «СЭ») сегодня сыграл хорошо. А я просто выполняю тренерскую установку — лезу на ворота, стараюсь забрасывать шайбы оттуда".

В составе победителей дубль сделал Юрий Александров. Решающую шайбу в овертайме забросил Игорь Руденков.