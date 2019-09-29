Петерис Скудра: «Вышли с психологическим настроем, что нужно забирать очки»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (2:1).

— В первую очередь, всех болельщиков, ребят с победой. Довольно-таки долго мы шли к первой домашней победе, — приводит слова тренера официальный сайт «Трактора». — Сегодня вышли с психологическим настроем, что нужно забирать, хотя первый период был очень сложный для нас. Так непросто вкатывались в этот матч. Во втором немножко перестроились, переговорили, вышли с другой энергетикой, забили хорошие голы. Игра была довольно быстрой, «Локомотив» — быстрая команда, не сказать, что нам было просто. 31 заблокированный бросок — для меня это основной показатель, насколько мы хотели сегодня выиграть. Всем спасибо.

— Петерис, с победой. Предстоит непростой выезд на запад и в Екатеринбург. Сил хватит команде?

— У нас наконец есть три дня, такой роскоши у нас до этого не было. Три дня для нас — это хороший период, ребята отдохнут, будем восстанавливаться. Потихоньку травмированные начинают появляться. Конечно, картинка меняется и по составу. Мы с оптимизмом едем в эту поездку.

— Кто добавится еще в поездку из тех, кто был травмирован?

— Добавился Гика, это уже хорошо. Глинкин, я думаю, добавится в поездку. Мы надеемся, что Седлак со второй игры тоже будет в составе. Это ключевые ребята для нас, о чем тут говорить. Мы рады этому факту.

— Будет ли дальше играть Демченко?

— Все будут играть.

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