Петерис Скудра: «Хотим, чтобы «Трактор» добавил вокальность, у нас очень тихая раздевалка»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Непростой матч, хорошая победа для нас, — цитирует Скудру официальный сайт клуба. — Начали очень здорово. Понятно, когда у «Динамо» идет большинство, то там очень непросто. Действительно, там мастера, которые могут исполнить, которые создают. Когда играли «четыре на пять», у «Динамо» было много моментов. А «пять на пять» мы очень неплохо играли, много моментов в первом моменте, которых мы не забивали. При счете два ноль просто одно ненужное, глупое решение. Дал шанс сопернику.

Должен отметить Ярика Косова, который не только забил, но и его блокшот в концовке, за четыре секунды, наверное, ещё больше стоит.

— Седлак стал ассистентом на выезде, как выбирали? Команда или тренер?

— Седлак — опытный парень, он приехал из НХЛ. Я знаю, что это значит — играть там три года постоянно. Я знаю, насколько там обращают внимание на эти нюансы. Мы надеемся, что он помимо игры, возьмет на себя лидерские качества ещё и в раздевалке, на лавке.

Нам нужно работать над лидерскими качествами у нас в раздевалке, у нас на скамейке. У нас в этом плане тоже далеко не все хорошо. Мы видим ребят, их ответственность, их профессионализм. Мы хотим, чтобы они добавили вокальность, у нас очень тихая раздевалка, увы. Мы в этом направлении очень серьёзно работаем. Когда люди молчат по тридцать лет, трудно ожидать, что они вдруг начнут говорить.

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