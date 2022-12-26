Минское «Динамо» подписало контракт с 20-летним защитником

Минское «Динамо» подписало двусторонний контракт с Олегом Пожиганом, сообщает пресс-служба клуба.

20-летний защитник в этом сезоне выступает за солигорский «Шахтер»: в 32 матчах экстралиги набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «+3».

Ранее играл за «Шахтер-2», U18 и U17, привлекался в молодежную сборную Белоруссии. На прошлой неделе в составе сборной Белоруссии Пожиган выиграл Кубок Первого канала.