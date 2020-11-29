Панин — о поражении от СКА: «В третьем периоде «Салават» пытался сохранить счет»
02:50
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3Б).
«Первый гол, который мы пропустили, — нелогичный. Получился сценарий игры как в Санкт-Петербурге. Мы сделали больше ошибок, поэтому проиграли. В третьем периоде пытались сохранить счет, поэтому больше играли в своей зоне», — приводит слова Панина официальный сайт КХЛ.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю