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Панин — о поражении от СКА: «В третьем периоде «Салават» пытался сохранить счет»

02:50
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3Б).

«Первый гол, который мы пропустили, — нелогичный. Получился сценарий игры как в Санкт-Петербурге. Мы сделали больше ошибок, поэтому проиграли. В третьем периоде пытались сохранить счет, поэтому больше играли в своей зоне», — приводит слова Панина официальный сайт КХЛ.

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