Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3Б).

«Первый гол, который мы пропустили, — нелогичный. Получился сценарий игры как в Санкт-Петербурге. Мы сделали больше ошибок, поэтому проиграли. В третьем периоде пытались сохранить счет, поэтому больше играли в своей зоне», — приводит слова Панина официальный сайт КХЛ.