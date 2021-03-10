«Отрыв башки». «Авангард» отпраздновал проход в следующий раунд роликом со странным содержанием

«Авангард» дома одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 3:1 в пятом матче серии первого раунда Континентальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд.

Омский клуб посвятил этому событию специальный ролик.

«Выиграли еще раз, взяли серию — отрыв башки», — гласит пост с отсылом на популярный британский фильм «Kingsman: Секретная служба».