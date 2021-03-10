«Отрыв башки». «Авангард» отпраздновал проход в следующий раунд роликом со странным содержанием
10 марта 2021, 23:37
«Авангард» дома одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 3:1 в пятом матче серии первого раунда Континентальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд.
Омский клуб посвятил этому событию специальный ролик.
«Выиграли еще раз, взяли серию — отрыв башки», — гласит пост с отсылом на популярный британский фильм «Kingsman: Секретная служба».
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