Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Отрыв башки». «Авангард» отпраздновал проход в следующий раунд роликом со странным содержанием

10 марта 2021, 23:37
Теги:

«Авангард» дома одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 3:1 в пятом матче серии первого раунда Континентальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд.

Омский клуб посвятил этому событию специальный ролик.

«Выиграли еще раз, взяли серию — отрыв башки», — гласит пост с отсылом на популярный британский фильм «Kingsman: Секретная служба».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир