Останется ли Терещенко в "Динамо"? Отвечает руководитель клуба

Советник гендиректора московского "Динамо" Рубен Бегунц заявил, что клуб начнет переговоры с Алексеем Терещенко по новому контракту только после восстановления игрока. 36-летний форвард выступает за столичный клуб с 2014 года, а в прошлом сезоне набрал 17 (4+13) очков в 32 встречах.

– Что касается Терещенко, у которого травма, когда будет решаться вопрос и вернется ли в команду он после лечения?

– Вопрос находится в стадии обсуждения, – сказал Бегунц. – Он долечивается. Идет процесс реабилитации. Как только он выйдет на свой уровень – мы начнем обсуждение его будущего. Все будет зависеть от того, что скажут врачи.

– Все ли проблемы с дворцом ВТБ решены?

– Как говорилось в нашем пресс-релизе, команда будет играть на ВТБ, и это окончательное решение. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)