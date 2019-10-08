Осипов стал игроком «Адмирала»

Защитник Александр Осипов перешел в «Адмирал», сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за «Спартак». Он провел 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (5+2) очков. В плей-офф у него 6 матчей и 0 очков.

Добро пожаловать на борт!



«Адмирал» заключил одностороннее соглашение до конца сезона с 30-летним праворуким защитником Александром Осиповым! Игрок обороны уже прибыл во Владивосток, прошел медосмотр и приступил к тренировкам с командой.



Подробности ?? https://t.co/NVNO4cCLrP pic.twitter.com/IgDnuU5tJZ — ХК Адмирал (@hcadmiral) October 8, 2019

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