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Осипов стал игроком «Адмирала»

11:21
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Защитник Александр Осипов перешел в «Адмирал», сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за «Спартак». Он провел 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (5+2) очков. В плей-офф у него 6 матчей и 0 очков.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/hcadmiral

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