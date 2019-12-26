Определены составы на Матч звезд КХЛ
Объявлены полные составы дивизионов на Матч звезд КХЛ. Команды были сформированы на основании выбора болельщиков, журналистов и лиги. Матч звезд пройдет 19 января в Москве, 18 января команды примут участие в мастер-шоу.
Дивизион Боброва
Вратари:
Юлиус Гудачек («Спартак», выбор болельщиков);
Александр Самонов (СКА, выбор СМИ);
Защитники:
Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
Микко Лехтонен («Йокерит», выбор СМИ);
Яков Рылов («Спартак», выбор КХЛ);
Нападающие:
Вадим Шипачев («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва, выбор СМИ);
Лаурис Дарзиньш («Динамо» Рига, выбор КХЛ);
Даниил Вовченко («Северсталь», выбор КХЛ);
Владимир Ткачев (СКА, выбор КХЛ).
Дивизион Тарасова
Вратари:
Илья Коновалов («Локомотив», выбор болельщиков)*;
Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ);
Защитники:
Илья Шинкевич («Витязь», выбор болельщиков);
Чарлз Геноуэй («Торпедо», выбор СМИ);
Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ);
Нападающие:
Вячеслав Грецкий («Динамо» Минск, выбор болельщиков);
Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ);
Стефан Да Коста («Локомотив», выбор КХЛ);
Александр Семин («Витязь», выбор КХЛ);
Мальте Стремвалль (ХК «Сочи», выбор КХЛ).
* - победителем голосования болельщиков стал Юнас Энрот из минского «Динамо», но он расторг соглашение с клубом, поэтому на Матч Звезд отправится Илья Коновалов, ставший третьим в голосовании после Энрота и Ильи Сорокина.
Дивизион Харламова
Вратари:
Тимур Билялов («Ак Барс», выбор болельщиков);
Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ);
Защитники:
Кристиан Хенкель («Ак Барс», выбор болельщиков);
Юрки Йокипакка («Сибирь», выбор СМИ);
Ник Бэйлен («Трактор», выбор КХЛ);
Нападающие:
Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков);
Сергей Мозякин («Металлург», выбор СМИ);
Данис Зарипов («Ак Барс», выбор КХЛ);
Павел Порядин («Нефтехимик», выбор КХЛ);
Павел Дацюк («Автомобилист», выбор КХЛ).
Дивизион Чернышева
Вратари:
Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор болельщиков);
Игорь Бобков («Авангард», выбор СМИ);
Защитники:
Вячеслав Войнов («Авангард», выбор болельщиков);
Даррен Диц («Барыс», выбор СМИ);
Адам Альмквист («Адмирал», выбор КХЛ);
Нападающие:
Кирилл Семенов («Авангард», выбор болельщиков);
Никита Сошников («Салават Юлаев», выбор СМИ);
Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ);
Гинек Зогорна («Амур», выбор КХЛ);
Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор КХЛ).