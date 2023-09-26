Бузова упала не лед арены в Минске перед матчем. Пригожин поспешил ей на помощь

Бузова упала не лед арены в Минске перед матчем «Динамо» — «Ак Барс»

Певица Ольга Бузова упала на лед арены в Минске перед матчем ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Ак Барсом».

Ведущая вместе с продюсером Иосифом Пригожиным принимали участие в символическом вбрасывании.

«Небольшим инцидентом закончилась наша поездка с Ольгой Бузовой и другими членами жюри на «Минск Арену». Во время открытия хоккейного матча между «Динамо» и «Ак Барсом» не смог удержать. Прости, Ольга», — написал Пригожин в соцсети.