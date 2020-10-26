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Олег Знарок: «Игроки «Спартака» делали простые ошибки, которые для мастеров недопустимы»

04:39
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:1).

— Я бы не сказал, что не хватало эмоций, просто неправильно играли, — приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ. — Тяжелый матч для нас получился.

— Во втором периоде вам пришлось в паузе эмоционально выговаривать игрокам. Чем были недовольны в первую очередь?

— Не могли вывести шайбу из зоны, случилось наложение двух звеньев, делали простые ошибки. Такие, которые для мастеров недопустимы.

— Почему уже долго не играет Гончаров?

— Пока не проходит в состав.

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