О'Делл заработает 148 миллионов рублей по новому контракту в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий Эрик О'Делл в московском «Динамо» по новому двухлетнему контракту получит 148 миллионов рублей.

Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы в размере 10 процентов от годичной зарплаты.

«Динамо» объявило о продлении контракта с 33-летним канадцем 4 апреля.

О'Делл выступает за «Динамо» с 2021 года. В этом сезоне он провел за клуб 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 51 (23+28) очко. В Кубке Гагарина на его счету 10 матчей и 6 (4+2) очков.