Форвард Антон Бурдасов, на два года продливший соглашение со СКА, рассказал о своем коротком пребывании на просмотре в «Эдмонтоне» и отношениях с партнерами по команде.

— В «Ойлерз» собрано три самых крутых нападающих лиги.

— Я вообще никого не знал, кроме Зака Кэссиана, против которого часто играл на молодежном уровне. Но увиденное поразило меня. Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Райан Нюджент-Хопкинс были очень доброжелательны. С последним мы до сих пор переписываемся. Коннор постоянно делал так, чтобы я не чувствовал дискомфорта. Допустим, если шли в зал, то он меня всегда приглашал с собой, мы на льду перед тренировкой постоянно с ним перепасовывались, я еще все боялся неправильную передачу сделать, а то руки тряслись немного. Понятно, что сильного общения не было, в том числе и из-за языкового барьера. Когда канадцы или американцы говорят друг с другом, то многие слова сокращают и не поймешь, о чем именно идет речь. Но когда они обращались ко мне, то мы могли поддержать беседу.

— Удивились такому отношению?

— Очень. Вроде бы звезды, но по поведению этого и не скажешь. А в России я встречал совершенно другое отношение от хоккеистов, которые якобы чего-то добились.

— Иностранцы?

— Нет, наши. Легионеры-то, в основном, нормальные ребята.

— Были те, кто в «Эдмонтоне» смотрел на вас косо?

— Конечно. Ребята из АХЛ, сделавшие много для того, чтобы задержаться до последнего в тренировочном лагере. И тут приезжает какой-то русский. Но это нормально и никак не проявлялось на тренировках. Никто не бросал шайбой в спину, не пытался нанести травму. (Алексей Шевченко)

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