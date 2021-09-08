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Няттинен дебютирует в сезоне в матче против «Адмирала»

16:52
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Нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен примет участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала». Для финна это будет дебют в этом сезоне.

30-летний финский форвард и череповецкий клуб ранее договорились о продлении соглашения на один год.

В минувшем сезоне Няттинен набрал 20 (5+15) очков при полезности «-6» в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В плей-офф на его счету 1 (1+0) балл в трех играх. Он получил травму в серии против «Динамо». У него было подозрение на разрыв грудной мышцы.

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Иван Шитик все материалы автора

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